Nintendo annonserer Joy-Cons med Fortnite-tema den 16 mars 2021 klokken 14:08 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Man kan aldri få for mange Joy-Cons, det er grunnleggende fakta. Og helst skal de alle være i ulike farger også. Nå har et nytt par blitt presentert på Twitter av...

Fortnite får Street Fighter-besøk på søndag den 19 februar 2021 klokken 23:38 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Takket være en mystisk portal i Fortnite var det tydelig at de neste figurene som vil innta spillet kommer fra Street Fighter-universet, og etter en rekke lekkasjer har...