Nintendo avholder en Indie World-presentasjon i morgen

For ikke så lenge siden gikk det et rykte som påstod at Nintendo har planlagt to Direct-sendinger i mars, og at de ville starte med en slags Indie-kavalkade som ville vise mange av de mindre spillene som er på vei til Nintendo Switch.

Og det har vist seg å være riktig. Nintendo har avslørt via Twitter at deres store Indie World-sending finner sted i morgen klokken 18.

Om de har planer om en ordentlig Direct-sending senere på måneden, hvor de avslører mer om deres planer for året, vites enda ikke.