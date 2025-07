Nintendo bekrefter at Mario for alltid sitter fast i vennesonen

HQ

Alle som fortsatt tror at Mario og Peach i hemmelighet har et romantisk forhold, bør kanskje slutte å lese. Det viser seg nemlig at Nintendo har gått inn og bekreftet at nei, de to er ikke forelsket, de er bare veldig gode venner.

"Prinsesse Peach og Mario er gode venner og hjelper hverandre når de kan", står det å lese i et innlegg på Nintendo Today-appen, stedet hvor Nintendo stadig ser ut til å slippe nyhetsbomber for tiden.

Innlegget ble fanget opp av @KirPinkFury på Twitter/X, og har siden blitt sett av mange mennesker, som alle har sine egne teorier om Peach og Marios virkelige forhold. Som en fan påpeker, ville dette imidlertid forklare hvorfor hun avviste Mario på slutten av Super Mario Odyssey.