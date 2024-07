Nintendo bekrefter enkel, men effektiv strategi for å unngå selgere med Switch 2

HQ

Da PlayStation 5 og Xbox Series S/X ble lansert, var det et veritabelt vanvidd av oppkjøpere som la beslag på konsollene og solgte dem videre til latterlige priser. Nintendo ønsker å unngå dette, og har en spennende strategi for å lykkes.

Under en Q&A-økt for selskapets investorer lurte en person på hvordan Nintendo vil motvirke selgere, hvorpå Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa bekreftet informasjon vi fikk vite fra en tidligere rapport om at de rett og slett har til hensikt å sørge for at de har nok Switch 2-enheter. Og det vil unektelig være vanskeligere å selge videre til dobbel pris hvis du kan kjøpe med bedre garanti direkte fra butikken til vanlig pris.

Nintendo vil også se på om det er noe mer de kan gjøre for å unngå skalpering, med tanke på at forskjellige regioner har forskjellige regler og behov.

Å produsere et fjell av konsoller og ha dem liggende i påvente av å få nok er selvfølgelig en dyr strategi som også betyr at konsollpremieren må utsettes noe, men det er nok flere enn oss som liker tilnærmingen og håper den fungerer, eller hva tror du?

Takk, VGC.