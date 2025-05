Nintendo benekter bruk av AI under utviklingen av Mario Kart World Til tross for pågående rykter, har Nintendo offisielt uttalt at ingen verktøy for kunstig intelligens ble brukt til å lage Mario Kart World. Selskapet understreker at spillets design og mekanikk i sin helhet er et resultat av menneskelig kreativitet og tradisjonelle utviklingsmetoder.

HQ Siden Nintendo avduket Switch 2 og Mario Kart World i forrige måned, har det ikke bare vært selskapets prisøkninger som har skapt overskrifter. Mens spillets debuttrailer generelt ble godt mottatt, har en ny trailer som ble vist under en livestream fra Nintendo Treehouse, fått noen til å heve øyenbrynene. Spesielt fans påpekte en rekke bakgrunnsplakater som virket AI-genererte og uferdige, noe som utløste beskyldninger om at Nintendo kanskje ikke skaper alt innholdet sitt internt. Selskapet benektet imidlertid disse påstandene i en uttalelse til Eurogamer, og sa : "AI-genererte bilder ble ikke brukt i utviklingen av Mario Kart World." De aktuelle plakatene kan sees nedenfor :