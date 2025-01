Nintendo: Emulatorer er ikke alltid ulovlige, det kommer an på hvordan de brukes

HQ

Nintendo har alltid vært strenge når det kommer til emulatorer, så det er litt av et sjokk å høre hva advokaten deres nettopp sa. Under Tokyo eSports Festa 2025 (via Denfaminicogamer, oversatt av Automaton Media), slapp Koji Nishiura en bombe, og sa at emulatorer ikke automatisk er ulovlige. Han forklarte at det ikke er programvaren i seg selv som er problemet, men hvordan den brukes. Hvis en emulator for eksempel kopierer originalspillets programvare eller omgår sikkerhetstiltak, går den over en lovlig grense. Nintendo har allerede tatt rettslige skritt mot emulatorer som Yuzu og Ryujinx for å ha gjort nettopp det.

Så hva er problemet med emulatorer? Ifølge Nishiura kan de bli en inngangsport for piratkopiering, slik at ulovlige spillkopier kan spilles. Nintendos strenge tilnærming handler ikke bare om å beskytte sine egne spill, men om å støtte alle utviklere som er avhengige av integriteten til programvaren sin. Derfor fortsetter selskapet å angripe emulatorer som fører til piratkopiering eller forstyrrer fair play.

I årevis har Nintendo-fans møtt en hard linje mot emulatorer, men nå virker ting litt mer kompliserte. Kan det være at det er rom for en liten gråsone? Hva tror du - er emulatorene de misforståtte heltene i spillbevaringen, eller er de skurkene i historien som må forfølges med lovens fulle kraft?