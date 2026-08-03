Nintendo feirer sensommeren med et bakgrunnsbilde inspirert av «Sunshine

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Det verste av varmen er over de fleste steder, folk har begynt å komme tilbake fra ferien, og i de nordligste delene av Europa begynner de første tegnene på høsten å vise seg. Med andre ord er det litt senere enn vanlig, men som tradisjonen tilsier, har Nintendo nå gitt ut et sommerbakgrunnsbilde.

Denne gangen er bakgrunnsbildet basert på et klassisk « Super Mario Sunshine-illustrasjon, som viser Mario som slapper av på en strand, mens prinsesse Peach selv gir ham litt sårt tiltrengt skygge. Du kan også se en Blooper i havet, og på stranden finner du en Side-Stepper, krabben som debuterte i Mario Bros. helt tilbake i 1983 – to år før Mario utviklet sin kjærlighet til sopp i Super Mario Bros.

Nintendo

Hvis du ønsker å laste ned dette bakgrunnsbildet i en av tre forskjellige oppløsninger (inkludert størrelser som passer for smarttelefoner) for å bruke det de siste dagene av sommeren, kan du gjøre det her.