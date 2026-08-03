Nintendo feirer sensommeren med et bakgrunnsbilde inspirert av «Sunshine
Giganten fra Kyoto har gitt ut disse bakgrunnsbildene hvert år, selv om de er litt senere enn vanlig denne gangen.
Det verste av varmen er over de fleste steder, folk har begynt å komme tilbake fra ferien, og i de nordligste delene av Europa begynner de første tegnene på høsten å vise seg. Med andre ord er det litt senere enn vanlig, men som tradisjonen tilsier, har Nintendo nå gitt ut et sommerbakgrunnsbilde.
Denne gangen er bakgrunnsbildet basert på et klassisk « Super Mario Sunshine-illustrasjon, som viser Mario som slapper av på en strand, mens prinsesse Peach selv gir ham litt sårt tiltrengt skygge. Du kan også se en Blooper i havet, og på stranden finner du en Side-Stepper, krabben som debuterte i Mario Bros. helt tilbake i 1983 – to år før Mario utviklet sin kjærlighet til sopp i Super Mario Bros.
Hvis du ønsker å laste ned dette bakgrunnsbildet i en av tre forskjellige oppløsninger (inkludert størrelser som passer for smarttelefoner) for å bruke det de siste dagene av sommeren, kan du gjøre det her.