Nintendo fjerner The Last of Us-kopien The Last Hope

Skamløs plagiering av ulike slag, typer og kvalitet er ikke noe nytt i spillverdenen. Crash Nitro Racing var og er en skamløs Mario Kart-klone, på samme måte som Forza Motorsport i utgangspunktet var en skamløs Gran Turismo-klone, men så finnes det spill som ikke tilbyr noe av verdi, men bare kopierer for å selge raske kopier basert på forvirring. The Last Hope: Dead Zone Survival til Nintendo Switch er et slikt spill, og nå har Nintendo fjernet det fra Switch-butikken. Sony har også begynt å jakte på utviklerne bak spillet og fått dem til å fjerne de ubrukelige trailerne fra Youtube og andre steder.

Det er neppe mange som virkelig trodde at The Last Hope ville by på en opplevelse som ligner på The Last of Us, men det faktum at det fortsatt var tilgjengelig for kjøp en god stund etter at det ble oppdaget, gjør at vi er glade for at det endelig er lagt i graven.