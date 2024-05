Nintendo fjerner X-integrering for Switch

HQ

Nintendo fjerner og avvikler X-integrasjonen som den tilbyr på Nintendo Switch. Fra og med 10. juni 2024 vil du ikke kunne legge ut skjermbilder eller videoer til den sosiale medieplattformen fra Switch's Album, eller til og med sende venneforespørsler ved hjelp av Friend Suggestions -funksjonen heller.

Når det gjelder hvorfor dette skjer, er det faktisk ikke så overraskende, ettersom Microsoft og Sony også gjorde noe lignende i fjor for sine Xbox- og PlayStation-plattformer, alt fordi X har et nytt API på plass akkurat nå som krever at selskaper må betale opptil 40 000 dollar per måned for å få tilgang til og bruke systemene sine.

X har bekreftet at de til tross for dette fortsatt har et sterkt partnerskap med Nintendo og "jobber sammen for å sikre en smidig overgang for alle brukere. Vi vil fortsette å samarbeide med partnere for å bringe nye og spennende opplevelser til vårt globale spillfellesskap."

Bruker du integreringsfunksjonene i Switch's X?