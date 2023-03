Nintendo forventer en "sterk ytelse" fra Switch i løpet av de neste årene

HQ

Med tanke på at Nintendo Switch fortsatt selger som varme hveteboller er det ingen overraskelse at det japanske spillselskapet ikke skynder seg med å slippe en oppfølger. Nintendo of America-presidenten Doug Bowser snakker om dette emnet i et intervju med AP News:

"Når vi nå går inn i det syvende året for Nintendo Switch er salget fortsatt sterkt. Jeg tror vi fortsatt har en veldig sterk lineup som kommer. Som Mr. Furukawa (Nintendo-presidenten Shuntaro Furukawa) nylig sa går vi inn i ukjent territorium med plattformen. Det er spennende å se at etterspørselen fortsatt er der. Så ingenting å kunngjøre om noen fremtidig konsoll eller enhet, men vi føler oss fortsatt veldig trygge på Nintendo Switch.

Videre ga Bowser en ide om Nintendos Switchs forventninger til de kommende årene.

ut what I can share is that one of the reasons that even going into year seven we feel very confident that the Switch can have a strong performance over the next few years is that it is still truly that unique device that you can play in a variety of ways, at home, on the go

"(...) en av grunnene til at vi føler oss veldig trygge på at Switch-en kan yte sterkt i flere år til selv når vi går inn i år sju er at den fortsatt virkelig er den unike enheten du kan spille på en rekke måter, hjemme, på farten."

Så, som forventet, ikke hold pusten for en Switch 2 selv om det ville være fint å få en kraftigere hybridkonsoll.