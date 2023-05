Nintendo går til krig mot emulering og tar sikte på Dolphin

HQ

Det finnes neppe noe annet spillselskap i verden som hater emulering så mye som Nintendo. Med spisse klør, sylskarpe tenner og en liten hær av veltrente advokater gjør de stadig sitt ytterste for å hindre spillere i å nyte de eldre spillene deres på plattformer der de ikke opprinnelig ble lansert. Dette til tross for at mange av titlene nå er over 30 år gamle, men i likhet med Disney er Nintendo klar over verdien av sine klassikere.

Så til en viss grad kan vi forstå handlingene deres, selv om vi ikke nødvendigvis sympatiserer med dem. De ønsker å forsvare og beholde kontrollen over sin digitale arv, og det siste målet er emulatoren Dolphin. PC Gamer, som fikk anledning til å lese dokumentene som kom inn til Valve, nevner at emulatoren krenker Nintendos immaterielle rettigheter.

"Fordi Dolphin-emulatoren krenker Nintendos immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, Nintendos rettigheter i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA)'s Anti-Circumvention and AntiTrafficking provisions, 17 U.S.C. § 1201, gir vi deg dette varselet om din forpliktelse til å fjerne tilbudet av Dolphin-emulatoren fra Steam-butikken".

Nintendo har nå to uker på seg til å bestemme seg for om de vil gå videre med søksmålet, og teamet bak Dolphin har utsatt lanseringen på ubestemt tid. I en kort uttalelse til fansen sa en talsperson fra Nintendo følgende:

"Det er med stor skuffelse vi må meddele at lanseringen av Dolphin på Steam er utsatt på ubestemt tid".

"Vi ble varslet av Valve om at Nintendo har utstedt en DMCA mot Dolphins Steam-side, og har fjernet Dolphin fra Steam inntil saken er avgjort. Vi undersøker for øyeblikket hvilke muligheter vi har, og vil komme med et mer utfyllende svar i nær fremtid."

