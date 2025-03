Nintendo går tom for Nintendo 2DS- og 3DS-deler og avslutter sin vedlikeholdstjeneste i Japan

HQ

Det er livets gang, men det gjør det ikke mindre trist. Nintendos reparasjonstjeneste for gamle konsoller i Japan (et land der nye enheter fortsatt var tilgjengelige inntil nylig, og som fortsatt har et aktivt Nintendo 3DS-marked) legges ned for godt. Det er ikke det at Nintendo legger alt på hylla før lanseringen av Nintendo Switch 2, men at de har gått tom for reservedeler til å utføre reparasjoner på Nintendo 2DS- og Nintendo 3DS LL-modeller (XL-modellen for Vesten).

Nintendo of America opprettholder tilsynelatende fortsatt denne reparasjonstjenesten (takk, Nintendo Life), men forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før de kunngjør at denne tjenesten avsluttes for godt. Nintendo kunngjorde også i fjor sommer at de hadde gått tom for reservedeler til Wii U i Japan, og avsluttet også nettbasert spilling for både 3DS og Wii U i 2024.

Det er definitivt slutten på en epoke.