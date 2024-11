Nintendo håper de kan "fortsette med disse 2D top-down Zeldaene"

HQ

Selv om mange ser på de massive The Legend of Zelda -spillene med åpen verden, som Breath of the Wild og Tears of the Kingdom, som fremtiden for den elskede serien, er vi fortsatt så heldige å få mer konsise og tradisjonelle Zelda-spill også, som vi så i september da Echoes of Wisdom debuterte på Nintendo Switch.

Da han snakket om den siste delen av serien til BBC News, The Legend of Zelda nevnte veteranprodusent Eiji Aonuma at selv om 3D vil fortsette å være et sentralt fokuspunkt i Hyrulian-eventyret, håper han at han vil fortsette å bidra til å bygge top-down 2D-alternativer også.

"Så vi vil også ha de dynamiske 3D-Zeldaene også. Men i tillegg håper vi også at vi kan fortsette med disse 2D Zeldaene ovenfra og ned."

The Legend of Zelda vil snart nå en fantastisk milepæl, ettersom det i 2026 vil feire 40-årsjubileum. Ettersom vi forventer at Switch-etterfølgeren vil være tilgjengelig innen den tid, hva slags Zelda-spill håper du Nintendo har i vente for å markere dette store øyeblikket i spillhistorien?