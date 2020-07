Nintendo har angivelig opprettet en Twitter-konto for F-Zero

Du ser på Annonser

Som du sikkert vet, har det ikke blitt sluppet et nytt F-Zero siden F-Zero Climax ble lansert til Game Boy Advance i 2004. Mange lever i håp om at det skal komme et nytt spill i serien, og nå ser det ut til at Nintendo har registrert en Twitter-konto kalt @FZeroJP.

Ved å sjekke verifikasjonsmailen får vi en adresse som ser ut til å tilhøre japanske Nintendo, og den er nærmest identisk den som ble brukt for å registrere kontoen til blant annet Super Smash Bros. Kontoen ble opprettet i mars, og om det virkelig er Nintendo som står bak den, virker det som at de har nye planer for serien.

Men dette er foreløpig ekstremt svake bevis, men vi har ventet i 16 år på et nytt F-Zero, så det er lov å håpe. Ønsker du deg et nytt F-Zero-spill?