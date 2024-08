Nintendo har gått inn for å bestemme The Legend of Zelda lore

HQ

Legg ned høygaflene og gi hverandre en klem, tidslinjekrigene er endelig over for The Legend of Zelda fans.

Ørnøyne deltakere på Nintendo Live 2024 i Sydney la merke til en tidslinje på skjermen - offisielt laget av Nintendo - som viste nyere titler Breath of the Wild og Tears of the Kingdom som helt atskilt fra eldre spill, slik at dere alle kan slutte å prøve å finne ut hvor de passer inn (og uunngåelig krangler i prosessen).

Dessverre har ikke dette vært nok til å tilfredsstille alle fans. Under innlegget ovenfor på X skrev brukeren @TooSweetMeBro: "Jeg var under inntrykk av at det var en egen tidslinje helt, så dette bekreftet teorien min: Age Of Calamity; Breath Of The Wild; Tears Of The Kingdom".

Det er selvfølgelig alltid lett å ha rett i ettertid når du har fått svaret påpekt, men i dette tilfellet har andre fans allerede begynt å påpeke en annen feil med uttalelsen ovenfor. Bruker @PatManDX skrev: "Age of Calamity ville teknisk sett være sin egen forgrenede tidslinje som forgrener seg fra BOTW/pre-BOTW, men ja", mens brukeren @Nectarine2952 kom med et innspill: "Age of Calamity stemmer ikke engang overens med BOTW-tilbakeblikkene og gjenstands-/karakterbeskrivelsene fra tiden før katastrofen, de fant på alle [tingene], og de rotet til og med til Link-alderen da han tok tak i mestersverdet, det spillet er ikke på samme tidslinje i det hele tatt".

Så vær så snill, slutt å slåss. Våpenhvile, endelig fred?