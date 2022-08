Nintendo har heller ingen planer om å øke Switch-prisene

HQ

Nylig kunngjorde Sony at de kommer til å øke prisen på PlayStation 5-konsollene, og det er i nesten alle deler av verden bortsett fra USA. Som motsvar kunne Microsoft slå fast at de ikke har tenkt til å gjøre det samme, og nå vet vi at Nintendo heller vil gjøre det.

Nintendo har tidligere sagt at de ikke har planer om å øke prisen, men setter nå enda gang strek under den uttalelsen. Overfor VGC forteller president Shuntaro Furukawa at det ikke er noen planer "for øyeblikket."

"Selv om vi ikke kan kommentere prisstrategier, har vi for øyeblikket ingen planer om å endre prisen på maskinvaren vår på grunn av inflasjon eller økte anskaffelseskostnader i hvert land. Vi vil bestemme våre fremtidige prisstrategier gjennom nøye og fortsatte overveielser."