Nintendo har ny Indie World-sending i morgen

Det har gått fire måneder siden Nintendo hadde sin forrige Indie World-sending hvor det japanske selskapet avslørte en rekke prosjekter som skal komme til Switch fremover, så nå er det tid for en oppdatering.

Nintendo bekrefter at en ny Indie World-sending vil starte klokken 18 i morgen. Den vil vare i omtrent 20 minutter, men vi får ingen hint om hva som skal vises frem. Det lukter uansett litt Axiom Verge 2 siden Tom Happ nylig sa at vi skulle få lanseringsdatoen "snart". Samtidig er det vel greit å ta den klassiske spøken om at Hollow Knight: Silksong vil være med.