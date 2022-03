Nintendo introduserer "Missions & Rewards" til deres Switch Online-program

HQ

Selv om Nintendo endelig har en relativt sømløs online-funksjonalitet på Switch, så vil nok noen mene at det fortsatt mangler kritisk infrastruktur og funksjoner. For eksempel har Nintendo aldri tilføyd en egen utgave av Achievements eller Trophies, men det kan være at dette er et steg i den retningen.

Nintendo har nemlig utgitt en oppdatering til Switch Online som introduserer "Missions & Rewards". Det likner litt på Xbox Game Pass' Quests-system, som ikke som sådan tilføyer utfordringer til hvert enkelt spill, men setter mer generelle mål for brukeren.

Så du får poeng for å utføre oppgaver som "play software that supports online play", "back up save data", "play NES", og den slags, og du får dermed Platinum Points som kan brukes i My Nintendo Store til å kjøpe fysiske ting som nøkkelringer og plakater. I tillegg kan du bruke disse poengene til å tilpasse egne spillerikoner.