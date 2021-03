Nintendo Japan slutter å reparere 3DS-konsoller etter 31. mars

Du ser på Annonser

Nintendo har via deres japanske hjemmeside fortalt at de ikke lenger kommer til å reparere 3DS-konsoller etter den 31. mars på grunn av mangel på reservedeler. Alle enheter som ankommer etter datoen blir ikke reparert, og det kan ikke Nintendo gjøre noe med.

Nintendo opphørte alt salg av alle modeller av konsollen i september i fjor for å legge fullt fokus på Nintendo Switch i stedet. Nintendo 3DS er en høyt elsket konsoll som har solgt over 75 millioner enheter verden over i sin levetid.

Hvis du fortsatt har en 3DS i bruk, bør du virkelig passe godt på den, da det snart ikke lenger er mulig å få offisielle reservedeler og reparere den.