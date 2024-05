Nintendo kjøper Switch-portstudioet Shiver Entertainment

HQ

Som mange av dere vet reduserer Embracer Group sin portefølje av selskaper og ansatte betydelig som en del av en massiv restrukturering av virksomheten. Gearbox og Saber Interactive har fått nye eiere, mens Free Radical Design måtte stenge. Nå kjenner vi skjebnen til et annet av den svenske gigantens studioer, selv om dette ser ut til å ha funnet et annet, mer stabilt morselskap.

Embracer Group og Nintendo har blitt enige om at sistnenvte skal få kjøpe 100 % av Shiver Entertainment, det Miami-baserte studioet som spesialiserer seg på å lage Nintendo Switch-versjoner av store titler. De siste store verkene deres inkluderer Mortal Kombat 1 og Hogwarts Legacy, så det virker tydelig at Nintendo har en plan for fremtiden med dem. Hvis du spør oss, er det mulig at studioet vil fortsette sin nåværende aktivitet ved å portere noen store spill fra andre plattformer til Nintendo Switchs etterfølger, som skal avdukes senere dette (regnskapsåret) året.

Shiver slutter seg til Next Level (utviklerne av Luigi's Mansion 3) og Retro Studios (Metroid Prime 4) som Nintendos tredje nordamerikanske studio.

