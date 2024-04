Nintendo kommer ikke til å delta på Gamescom 2024.

HQ

Etter at E3 stengte dørene for godt, har Gamescom i august vært sommerens eneste virkelig store og internasjonale spillmesse. Dessverre ser det ut til at den i år mister en virkelig tung aktør når Nintendo nå kunngjør (via Games Wirtschaft) at de, i motsetning til i fjor, ikke kommer til å delta.

En rimelig gjetning er at Nintendo rett og slett ikke har så mye å vise frem, siden det meste av spillutviklingen deres for lengst er flyttet til Switchs etterfølger - som ryktes å være forsinket til 2025. Dermed er det en risiko for at det rett og slett blir en ganske tom høst for Switch.

Forhåpentligvis blir det uansett en spennende Gamescom, men fraværet av Nintendo er selvsagt en skuffelse. La oss krysse fingrene for at Microsoft og Sony i det minste er på plass.

Takk VGC