Nintendo kommer ikke til å dukke opp på årets Gamescom

Årets Gamescom ligger an til å bli en gigantisk messe, hvor både show og fysiske demonstrasjoner av spill vil bli tilbudt de mange tusen besøkende i Köln

Men her vil ikke Nintendo delta, selv om de gjorde det ganske ofte før Covid-19. I en melding til Games Wirtschaft forteller Nintendo følgende:

"Gamescom er en nøkkelbegivenhet i Nintendos begivenhetskalender. I år har vi imidlertid, etter nøye vurdering, besluttet å ikke delta i Köln. I stedet vil spillere kunne prøve spillene for Nintendo Switch på en rekke arrangementer gjennom hele Tyskland. Arrangementer som har vært fast planlagt så langt inkluderer roadshows med vår Airstreamer [turbuss] og vår [VW] Bulli, for eksempel på steder som SWR Summer Festival og Stuttgart Children and Youth Festival. For Japan og spillfans, har vi bestemt oss for å delta på Main Matsuri Japan Festival i Frankfurt samt DoKomi i Düsseldorf og AnimagiC i Mannheim. Ytterligere turstopp og aktiviteter planlegges."

