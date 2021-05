Nintendo lager Roblox-konkurrent kalt Game Builder Garage

Man kan vel trygt si at Nintendo Labo ikke ble en like stor suksess som det japanske selskapet nok hadde håpet, men det stopper dem ikke fra å ta det et steg videre.

Det nye spillet heter altså Game Builder Garage, og er enkelt sagt Nintendo sitt svar på Roblox og Dreams. Her vil man på en barnevennlig måte lære å lage sine egne spill nærmest fra bunnen av med både hva ulike knapper gjør, hvordan spillet ser ut, designet og andre grunnleggende ting. Som traileren viser vil dette gjøres takket være små skapninger kalt Nodons. Disse vil på en "morsom og enkel måte" lære selv de yngste å lage alt fra simple plattformere til racingspill. Om resultatet blir bra kan du også dele det du har skapt med andre via koder.

Om dette høres interessant ut bør du merke av den 11. juni på kalenderen, for det er allerede da Game Builder Garage kommer til Nintendo Switch.