Nintendo lanserer en fotoapp med minispill kalt Pictonico

For flere år siden kunngjorde Nintendo at de ville trappe ned sin satsing på smarttelefoner, men det var tydeligvis unntak. I dag gjør Nintendo det de så ofte gjør: annonserer et helt uventet produkt uten forvarsel.

Vi snakker om appen Pictonico, som lanseres 28. mai for både Android og iOS. Bak navnet skjuler det seg en fotoapp som lar deg "forvandle bildene dine til tåpelige minispill". Tanken er at du, dine venner og familiemedlemmer skal havne i bisarre situasjoner og ta utfordringer som karnevalsspill, zombieangrep og mye mer.

Appen er gratis og inneholder et utvalg av minispill, men hvis du vil ha mer, koster det penger. Appen er designet slik at du kan lage morsomme bilder og videoer som du kan lagre, dele med venner eller legge ut på sosiale medier.

Hvis du synes Pictonico høres gøy ut, kan du forhåndsregistrere din interesse nå via både Google Play og App Store.