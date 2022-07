Nintendo lanserer ny Switch OLED med fargerikt Splatoon 3-design

HQ

Før virket det som at det ikke gikk mer enn en uke mellom nye fargevarianter eller spesialutgaver av for eksempel Nintendo 3DS. Etter lanseringen av Nintendo Switch har det imidlertid vært så som så med temaversjoner av konsollen, selv om vi har fått noen få i forbindelse med lanseringen av for eksempel nye Pokémon-spill.

En del av forklaringen er nok at Nintendo, som mange andre elektronikkselskaper, kjemper for å sikre nok komponenter til å møte etterspørselen på konsollene sine. Men Nintendo har fortsatt et par ess i ermet, og nå har de nettopp annonsert en ny utgave av deres Nintendo Switch OLED.

Splatoon 3 Edition heter den, og den lanseres 26. august, to uker før lanseringen av Splatoon 3 9. september. Spillet er derfor heller ikke inkludert med konsollen, men du kan tross alt se frem til et unikt design med blå og gule Joy-Cons, samt noen kule detaljer på baksiden.

I forbindelse med dette lanseres det også et matchende etui og Pro Controller.