Nintendo legger ned et tredje mobilspill denne sommeren

Selv om noen av Nintendos mobilspill har omsatt for mange millioner, ser det ikke umiddelbart ut til at de anser hele ideen som en dundrende suksess. Det er ingen planlagte nye mobillanseringer og de har kontinuerlig lagt ned de eksisterende.

Og nå følger et tredje spill, som skal legges ned helt. Som VGC skriver planlegger Nintendo og utvikler Cygames å legge ned Dragalia Lost i juli, fordi de har sendt ut følgende melding:

"The Dragalia Lost main campaign is scheduled to reach its conclusion in July of 2022 with part two of chapter 26, the final and climactic addition to its long-running story. After the main campaign has concluded, service for the game itself will come to a close at a later date. Further details on the end-of-service schedule will be provided in a future notification."

Det har vært et drastisk fall i omsetningen fra spillet, og det er nok grunnen til at denne beslutningen er blitt tatt. Spiller eller har du spilt det selv?