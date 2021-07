Nintendo legger ned mobilspillet Dr. Mario World

For noen år siden bestemte Nintendo seg for å skape en mer allsidig output av spill, og derfor begynte de med mobilversjoner av deres mes kjente spillserier. Noen av disse har hatt stor suksess, men det gjelder ikke alle. Særlig Dr. Mario World fant aldri et bra tempo, og nå, omtrent to år etter lanseringen den 10. juli 2019, har Nintendo avslørt at det legges ned.

Det vil skje den 1. november, ifølge spillets hjemmeside. De kommer til å lansere en hjemmeside ved navn Dr. Mario World Memories, som gir spillerne adgang til visse statistikker fra deres tid med spillet, men utover det er det ikke mye annen informasjon.

"Thank you for playing the Dr. Mario World game. The Dr. Mario World game's service will end on Nov. 1, 2021 (Mon). We would like to extend our sincere thanks to everyone who has played the game since it began service on July 10, 2019."