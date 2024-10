Nintendo legger til to voldelige klassikere til abonnementstjenesten sin

HQ

Det var en høst som mange hadde fryktet ville bli litt kjedelig for Switch-eiere ettersom Nintendo for tiden varmer opp til sin kommende Switch 2, som vi skal få se senest 31. mars. Heldigvis er det absolutt ikke tilfelle, ettersom vi har spist godt med både The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom og Super Mario Party Jamboree, med Mario & Luigi: Brothership ventende rundt hjørnet.

I tillegg har Nintendo fylt på med en haug med retro for abonnementstjenesten Nintendo Switch Online + Expansion Pack, og nå har de fylt på igjen. Uten forvarsel har både Nintendo 64-spillene Shadow Man og Turok 2: Seeds of Evil blitt lagt til i tjenesten og kan lastes ned for litt hardkokt action.

Begge spillene fikk positive anmeldelser da de ble lansert, noe som viser at Nintendo ikke har noe imot å legge til noen mer voksne titler i tjenesten. Vi håper derfor at dette også vil inkludere Conker i nær fremtid, og det er vi vel ikke alene om...?