Nintendo lover å fikse alle Joy-Con-er med drift

Nintendos Joy-Con-kontrollere har vært noen av de mest plagede når det gjelder drift-problemer. Problemet, som gjør slik at analogspakene registrere bevegelse til tross for at de ikke er flyttet av spilleren, har vært et samtaleemne siden første stund med kontrollere av alle slag. Heldigvis har vi fått litt gode nyheter om dette np.

Som nevnt i en ny oppdatering på Nintendos støtteside avsløres det at selskapet lover å fikse all Joy-Con med drift-problemer gratis:

"Nintendo tar stor stolthet i å skape høykvalitets og holdbare produkter, og gjør kontinuerlig forbedringer av dem. Derfor og inntil videre tilbyr Nintendo forbrukere som har kjøpt det respektive produktet i EØS, Storbritannia og Sveits at reparasjoner for responsivitetssyndrom knyttet til analogspaker vil bli utført uten kostnad av offisielle Nintendo-reparasjonssentre."

Løftet går et skritt videre for også å legge til at Nintendo til og med vil fikse Joy-Cons som har overgått garantien.

"Dette gjelder selv om syndromet er forårsaket av slitasje og selv om produsentens 24-måneders garanti levert av Nintendo er utløpt."

Hvis du har hatt problemer med drift og planlegger å ta Nintendo opp på dette tilbudet kan du gå hit for å bestille en reparasjon.