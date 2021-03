Nintendo lover at bevegelseskontrollene i Skyward Sword på Switch er bedre enn på Wii

Relativt nylig annonserte Nintendo en Switch-versjon av The Legend of Zelda: Skyward Sword, og presenterte da også en kombinasjon av bevegelseskontrollere basert på originalens prinsipper samt en mer tradisjonell, og ikke minst etterlengtet, knappebasert variant.

Nå lover Nintendo at bevegelseskontrollene kommer til å være mer intuitive her enn i originalen, som fikk kritikk for å være litt upresise. På Twitter skriver de:

"Unleash your sword with the right Joy-Con and raise your shield with the left Joy-Con! In The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD the original controls have been recreated on #NintendoSwitch, and are smoother and more intuitive than the original version"

Den første traileren kan du se nedenfor.