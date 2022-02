Nintendo mener fortsatt at Switch er i midten av sin livssyklus

HQ

Som vi kunne rapportere tidligere i dag er Switch nå Nintendos mest solgte hjemmekonsoll gjennom tidene, ettersom den offisielt har overgått Wii. Men tross at Switch er inne på sitt femte år nå, virker det ikke som at vi kommer til å få noen etterfølger i noe nær fremtid.

Under Nintendo kvartalsrapport tidligere i dag sa president Shuntaro Furukawa nemlig at konsollen fortsatt bare er i midten av sin livssyklus:

"Switch is just in the middle of its lifecycle and the momentum going into this year is good. The Switch is ready to break a pattern of our past consoles that saw momentum weakening in their sixth year on the market and grow further."

Nintendo la til at de også lider av mangelen på halvledere og at de derfor ikke kommer til å kunne produsere så mange Switch-enheter som de hadde håpet:

"The outlook for semiconductors and other components has remained uncertain since the start of this fiscal year and distribution delays remain unresolved, so production and logistics continue to be impacted."

Takk, Bloomberg and CNBC