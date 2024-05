Nintendo-museet åpner i høst

HQ

Som du kanskje vet har Nintendo jobbet med et museum i Kyoto (Nintendos hjemby) i ganske lang tid, uten å si noe om når det vil åpne. Selv om vi heller ikke har noen premieredato å tilby ennå sier selskapet nå at arbeidet med bygningen er fullført, og at museet vil åpne dørene til høsten.

Under dagens økonomiske rapport ble dette avslørt som "Eksempler på initiativer for å utvide antall personer som har tilgang til Nintendo-IP", men de gjør det også klart at de ønsker å bli bedre på å utvide merkevarene sine for å nå mennesker som ellers har hatt vanskeligheter med å få kontakt med karakterene sine, og skriver:

"Fremover vil vi fortsette å skape kontaktpunkter med forbrukerne ved å fremme ulike initiativer som bruker Nintendo-IP på et bredt spekter av felt."

Sistnevnte inkluderer den kommende The Super Mario Bros. Movie-oppfølgeren, The Legend of Zelda-filmen og flere Super Nintendo Land-parker (med eksisterende parker som skal utvides med Donkey Kong Country).

I utgangspunktet vil det bli enda mer Nintendo i fremtiden. Men når det er sagt, hvor ivrig er du på å besøke Nintendo Museum i Kyoto?