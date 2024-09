Nintendo Museum "ble ikke opprettet som et forretningsprosjekt", sier Miyamoto: ingen planer om å utvide til utlandet

HQ

Nintendo Museum, et helt nytt sted som åpner neste uke, 2. oktober, i Kyoto, på samme sted som Nintendo Hanafuda-kortfabrikken tidligere lå, blir ikke sett på av Nintendo som et forretningsprosjekt, men snarere som et kult initiativ for å gjøre allmennheten og Nintendo-ansatte kjent med Nintendos historie.

"Dette ble ikke skapt som et forretningsprosjekt, men snarere for å hjelpe Nintendo-ansatte til å forstå Nintendo bedre, og for å hjelpe allmennheten til å lære mer om Nintendo", sa Miyamoto, "så vi har ingen planer om å utvide det til andre steder. Vi tenker snarere på hvordan det kan utvikles videre innenfor dette museet."

Det er altså ingen planer om å utvide museet til andre steder, verken i Japan eller i utlandet. Det er en klar forskjell mellom museet og temaparksinitiativene med Universal, som opprinnelig bare åpnet i Universal Studios Japan, men som siden er utvidet til Universal temaparker i USA og Singapore i 2025.

Shigeru Miyamoto selv adresserte dette i et intervju med det japanske spillmediet Game Watch, oversatt av Siliconera.

Nintendo Museum åpner 2. oktober i Kyoto, like i nærheten av Nintendos nåværende hovedkvarter, men noen medier hadde sjansen til å besøke det på forhånd. Museet er fylt med minner fra Nintendos 135 år lange historie, interaktive spill som gigantiske Wii- og Famicom-kontrollere og eksklusiv merchandising.