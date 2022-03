Nintendo: Neste Kirby-spill er ikke nødvendigvis tredimensjonalt

HQ

Hoppet fra to til tre dimensjoner var ikke lett for klassiske plattformhelter, og flere av dem havnet i glemmeboken på 90-tallet. Etter hvert klarte imidlertid de store ikonene som Mario, Sonic og Rayman å utnytte den tredje dimensjonen godt, men Nintendos plattformhelt Kirby har holdt seg fast i 2D-perspektivet.

Frem til de nylig lanserte Kirby and the Forgotten Land, som viser at selv den rosa klumpen kan spille hovedrollen i et 3D-plattformspill. Betyr dette dermed at 3D er fremtiden for serien? Ikke nødvendigvis, i hvert fall ifølge spillets skaper i et intervju hos Washington Post. Shinya Kumazaki, general director hos HAL Laboratory, sier nemlig at 3D-perspektivet unektelig ga serien et friskt pust, men det er ikke noe de låser seg til foreløpig:

While a full 3D game is certainly a fresh new look for the Kirby franchise, it doesn't necessarily mean this will be the standard going forward.

Kei Ninomiya fra Nintendo Entertainment Planning & Development legger til:

I feel that what we achieved in this game has opened up more possibilities for future Kirby titles. We hope to continue this momentum and explore new genres and new ways to play in the future.

Håper du på mer Kirby i tre dimensjoner eller synes du to passer den rosa krabaten bedre?