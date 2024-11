Nintendo Network er endelig dødt: Den siste spilleren har stemplet ut etter at 3DS-en deres krasjet

HQ

I en overraskende, men trist vending, har den siste aktive spilleren som brukte Nintendo Network dessverre sluttet å bruke tjenesten, noe som betyr at det tidligere online flerspillerverktøyet har dødd helt og blitt nedlagt.

Nintendo Network Nintendo Network ble offisielt sett på som nedlagt for syv måneder siden, men spillere forsøkte å holde serverne i live ved å kontinuerlig kjøre enheter der Nintendo Network var i bruk. Den siste bastionen som holdt denne innsatsen i live var X-brukeren Fishguy6564 (takk, Nintendo Life), som i et nytt innlegg på den sosiale medieplattformen avslørte at deres tjeneste og innsats har kommet til en slutt etter at 3DS-en deres krasjet etter måneder med sammenhengende bruk.

https://x.com/fishguy6564/status/1853253933772280113

Fishguy6564 klarte å holde Nintendo Network aktiv ved å forbli i en endeløs sløyfe av online Mario Kart 7 seiersrunder der ingen andre spillere var til stede. Det nøyaktige antallet runder er ikke bekreftet ennå, men uansett er det en utrolig innsats fra én person som har holdt et stykke spillhistorie i live langt etter utløpsdatoen.