Nintendo of Europe fornyer styret etter å ha fullført omstruktureringen

I mer enn ett år har Nintendo gjennomgått en intern restruktureringsprosess i Europa og sentralisert virksomheten i Frankfurt, hovedkvarteret til Nintendo of Europe. I løpet av denne tiden har datterselskapene Nintendo Nederland, Nintendo Frankrike og Nintendo Iberica (som inkluderte Spania og Portugal) gradvis blitt fusjonert med Nintendo of Europe, hvor sistemann ut var Nintendo Iberica, som fullførte operasjonen i forrige uke.

For å møte denne nye æraen for selskapet på kontinentet har en ny administrerende direktør blitt utnevnt. Tidligere finansdirektør Luciano Pereña er nå administrerende direktør, president og styreleder i Nintendo of Europe. Han erstatter Stephen Bole, som går av med pensjon fra Nintendo etter 35 år i selskapet.

"På vegne av hele selskapet vil jeg rette en stor takk til Stephan Bole for hans utmerkede lederskap og mange års engasjement for Nintendo", sier den nye presidenten for Nintendo of Europe, Luciano Pereña. "Det er en ære å videreføre Nintendos formål om å få folk til å smile. Jeg er overbevist om at denne forente europeiske ledergruppen og teamet vil gjøre oss i stand til å bygge videre på selskapets arv med å levere unike opplevelser.

Etter at fusjonen er fullført, vil Nintendo of Europe SE (som den nye enheten heter) holde alle sine lokale filialer åpne, slik at vi fortsatt vil ha selskapet i nærheten for å fortsette å gi oss spillene deres.