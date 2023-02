Nintendo og Xbox signerer 10-årskontrakt for å bringe Call of Duty til Nintendo-plattformer

HQ

I forkant av EU-høringen om oppkjøpet av Activision Blizzard har Xbox og Nintendo kunngjort at de har signert en juridisk bindende kontrakt som vil bringe Call of Duty-titler til Switch og andre Nintendo-plattformer de neste ti årene.

Tidligere, når de ble møtt med kritikken om at Xbox ville gjøre Call of Duty til en eksklusiv franchise, hadde spillgiganten alltid uttalt at den ville beholde FPS-franchisen på både Sony- og Nintendo-konsoller i overskuelig fremtid.

Det som er interessant med Xbox og Nintendos avtale er at nylige oppføringer i Call of Duty-serien har ignorert Switch, med Call of Duty: Modern Warfare II som det siste eksemplet.

Selv med disse Call of Duty-avtalene, er det fortsatt bekymringer for at Microsoft kan få for stort tak på spillmarkedet hvis Activision Blizzard-avtalen går gjennom.

Er du spent på å se Call of Duty bli brakt til Nintendo-plattformer?