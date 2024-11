Nintendo ønsker å spore opp pirater gjennom Reddit-kontoer

HQ

Nintendo ønsker å undersøke hvor potensielle pirater kan lure, og et av de viktigste knutepunktene ser ut til å være Reddit. Nærmere bestemt en subreddit kalt r/SwitchPirates, som i skrivende stund har 217 000 medlemmer.

Subredditen fokuserer på å hjelpe brukere med å modifisere Switch-konsoller og piratkopiere spill, selv om det i informasjonsdelen nevnes at hvis du har penger til å støtte en utvikler, bør du sannsynligvis gjøre det. Til tross for denne lille påstanden, ser det ut til at fellesskapet har trukket til seg Nintendos vrede, som fant ut om subredditen etter en rettssak som involverte en av brukerne.

I henhold til GameFile uttaler Nintendo at "Reddit, Inc. driver en sosial medieplattform der brukere, ofte ved hjelp av pseudonymer, kan legge ut innlegg i forskjellige fora kjent som lokalsamfunn eller "subreddits". Saksøkte var en av hovedmoderatorene i SwitchPirates-fellesskapet, under navnet "Archbox", som hadde mer enn 190 000 medlemmer. Nintendo har grunn til å tro at andre kontoer som er aktive i SwitchPirates-fellesskapet også kan ha vært kontrollert av saksøkte, eller gjenspeiler andre personer som har jobbet sammen med saksøkte", angående den forrige saken.

Det er ikke alle i miljøet som vil finne en innkalling til retten i postkassen snart, men å finne ut personlig informasjon om Reddit-brukerne kan gi Nintendo muligheten til å saksøke.