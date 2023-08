Nintendo patenterer over 30 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mekanikker

HQ

Nintendo har i løpet av de siste par månedene arkivert 32 nye mønstre for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mekanikk, som dekker alt fra de fire viktigste evnene Link bruker i spillet til lasteskjermene.

Noen har tolket sistnevnte eksempel som at Nintendo går litt langt med patentene sine. Lasteskjermene beskrives av Nintendo som en "spillbehandlingsmetode som er i stand til å berike spillpresentasjonen i en venteperiode der minst en del av spillbehandlingen avbrytes".

Noen frykter at innovasjonen i bransjen kan bli skadelidende når Nintendo ønsker å sikre seg sine beste ideer med dette spillet. Dette ser imidlertid ut til å være "business as usual" for Nintendo, som elsker å svinge seg lovlig rundt.

Takk, Automaton.