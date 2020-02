Nintendo PlayStation-prototypen auksjoneres bort

Et av mine første oppdrag her på Gamereactor var å dra til Oslo for å møte amerikaneren Terry Diebold, som eier den historiske Nintendo PlayStation-prototypen. Den artikkelen kan du lese her.

Etter å ha reist verden rundt med konsollen for å vise den frem, og til og med la folk prøve å spille på den, har Terry nå bestemt seg for å selge den på auksjon. Denne konsollen er den siste av sitt slag, og det ultimate samlerobjektet for enhver retrospill-fan. I skrivende stund er høyeste bud på 360.000 amerikanske dollar, og auksjonen varer i noen uker til. Med tanke på at han kun betalte 75 dollar for den, uten å i det hele tatt vite at den lå blant tingene han bød på, er det en helt syk fortjeneste. Han har faktisk tidligere avslått bud på langt mer enn det. Da jeg møtte ham første gang hadde han fått et bud på hele en million dollar(!), så jeg er meget spent på å se hva han får for den på denne auksjonen. Som du forresten kan følge her.