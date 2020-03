Nintendo PlayStation-prototypen ble solgt for over 3.3 millioner

Som kjent startet Sonys konsollproduksjon gjennom et samarbeid med Nintendo, og de skulle originalt ha laget en maskin sammen som het "Nintendo PlayStation". Men Nintendo trakk seg i siste øyeblikk, og Sony valgte så å innta markedet alene.

Nylig ble én av de eneste fungerende prototypene av denne prototypen lagt ut på auksjon, og den har nå blitt solgt for en ganske så høy pris. Som Gizmodo skriver endte auksjonen nylig med en salgspris på 360.000 dollar. Eieren Terry Diebold avslo for to år siden et bud på over 1 million dollar, så han var ikke akkurat så heldig med auksjonen. Men 3.3 millioner kroner er fortsatt sinnsykt mye penger for en spillkonsoll.

Det var Heritage Auctions som avholdt auksjonen, og du kan se de tilknyttede bildene nedenfor.