Nintendo presenterer Splatoon 3-banen Mincemeat Metalworks

HQ

Det er omtrent to måneder igjen til Splatoon 3 slippes på Nintendo Switch, og for tiden hører vi bare mer og mer om den kommende oppfølgeren. Den nyeste annonseringen kommer i form av avsløringen av en ny bane som heter Mincemeat Metalworks.

I en tweet får vi vite at banen utspiller seg i et anlegg laget av skrapmetall, som brukes til å produsere mer skrapmetall. Det sies også at det tidligere var et stort hav i nærheten av anlegget, men at det har fordampet, trolig som følge av tungindustrien som omgir området.

Splatoon 3 lanseres eksklusivt på Nintendo Switch den 7. september.