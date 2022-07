Nintendo presenterer utvidelsespasset til Xenoblade Chronicles 3

Mens det går rykter om at Nintendo skal ha en nyhetsfylt Direct-sending mot slutten av måneden trenger vi ikke å vente lenge på mer gameplay og informasjon fra et av...

Nintendo og Monolith bestemte seg for å gjøre starten av året ekstremt bra for mange da de endelig annonserte Xenoblade Chronicles 3 og sa at spillet allerede ville komme...

Xenoblade Chronicles 3 bekreftet - Slippes i september

den 10 februar 2022 klokken 00:53 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Allerede i august begynte det å gå rykter om at Xenoblade Chronicles 3 var nærmere enn flere fryktet, og det viser seg at vi må vente mente litt over et år fra den...