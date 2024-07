Nintendo selger nå to stilige slips

HQ

Mange av oss liker å gå i klær med spilltema, men dessverre er vi ofte henvist til ensfargede, svarte t-skjorter med store trykk. Heldigvis finnes det unntak som gjør at du kan gå litt mer diskret kledd i noe spillrelatert selv på finere arrangementer - og nå tilbyr Nintendo mer av dette.

Siliconera påpeker at Nintendo, sammen med slips-produsenten Nekado, har utviklet en kolleksjon med to slips (et rødt med silhuetter av populære figurer og et blått med klassiske Nintendo-logoer) som vil få mange av dere til å gripe etter lommeboken. Haken er imidlertid at de ser ut til å være eksklusive for Nintendos Kyoto-butikk, og dermed må kjøpes på stedet.

Hvis du er innom Kyoto i sommer, bør du besøke Nintendobutikken og kjøpe slipsene (som sannsynligvis vil koste deg en god slant, siden det er et premiummerke og Nintendo vanligvis tar seg betalt deretter), og så kan du glede deg over å kunne gå med nerdete klær i bryllup, på forretningsmøter og på fancy restauranter.