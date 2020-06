Nintendo ser ut til å ikke være like interesserte i mobilmarkedet lenger

Du ser på Annonser

På et tidspunkt var det Nintendos store plan å ekspandere merket via en rekke prosjekter, som ikke nødvendigvis involverte konsollspill. Nei, via filmatiseringer, fornøyelsesparker og mobilspill var det meningen at Nintendo skulle vokse seg større, men det skal sies at særlig mobilspillene har vært en litt blandet pose.

Det er ikke alle som har kunnet nyte den samme suksessen som firmaets andre spill, og tilsynelatende har de nå mistet litt av interessen for det mobile markedet. I en ny artikkel hos Bloomberg forteller Takashi Mochizuki at den japanske spillgiganten nå vil fokusere mer på konsollmarkedet, i stedet for å bruke så mye krefter på mobilmarkedet.

Dette skyldes trolig at selve omsetningen fra deres mobilspill har vært alt annet enn stabil, og at disse spillene ikke har klart å skape en sikker inntjeningsstrøm, som de kan regne med hvert kvartal. Det ser også ut til at de frykter at visse forretningsmodeller kan skade deres familievennlige omdømme.

Nintendo har ikke kommentert direkte på Bloombergs artikkel.