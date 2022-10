Nintendo setter visst en stopper for nakne bryster og erotisk innhold

HQ

Nintendo ser ut til å ha gått lei av de svært useriøse varene som finnes på Nintendo eShop, og nå ser det ut til at de slår hardt ned på en bestemt type spill. I hvert fall hvis man skal tro utgiveren Gamuzumi, hvis katalog på Nintendo Switch inkluderer spill som Elves Fantasy Hentai Puzzle, Double Shot Gals og Inside Her (bedroom).

Som titlene indikerer, er dette erotiske spill, selv om noen av illustrasjonene virker heller skremmende enn faktisk pirrende. På Twitter sier Gamuzum at Nintendo har avvist deres nyeste tittel Hot Tentacles Shoot, og ifølge utgiveren er det fordi det japanske selskapet har strammet inn i forhold til nakenhet:

"Basically, obscene content could damage the brand and infringe its policies. This means that now all games with boobs nudity should be censored and that's why our game (Hot Tentacles Shoot) was rejected in the first place."

"Also, our recently announced game, Elves Christmas Hentai Puzzle, was also rejected due to having nudity. That's all the info we have so far, we'll try to send the games without nudity for approval again and see what they say and update the thread if necessary."

Hvorvidt Nintendo definitivt har endret sine retningslinjer i forhold til seksuelt innhold er nok for tidlig å si. Men hvis det virkelig er tilfelle, vil det bety at et av de siste konsollmarkedene for såkalt "fan-service" vil forsvinne, da både Sony og Microsoft har vært mer restriktive enn Nintendo de siste årene når det gjelder lettkledde anime-damer.