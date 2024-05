Nintendo-sjef Doug Bowser knuser internett-troll

HQ

Hvis du bruker internett, er du åpenbart kjent med det faktum at folk av og til kommer med helt besynderlige meninger og blindt forsvarer dem for enhver pris.

Men dette er tilsynelatende ikke unikt for "vanlige folk", selv verdens toppledere oppfører seg på nøyaktig samme måte. På Reddit ble det rapportert at Nintendo of America-sjef Doug Bowser havnet i en krangel på LinkedIn der Crestview Strategy -sjef Chad Rogers skrev om flyetikette og i et aggressivt innlegg forklarte (med et AI-bilde) at ingen bak ham har lov til å berøre setet hans, for eksempel når de er i ferd med å reise seg opp.

Dette var tydeligvis noe som engasjerte Nintendo-sjefen, som gikk til motangrep:

"Ganske arrogant og berettiget kommentar. Noen mennesker kan ha utfordringer med å flytte seg til sitt [sic] sete (fysiske begrensninger, trange seteområder osv.). Når det er sagt, hvis en passasjer trenger å støtte seg selv for å komme seg inn/ut av et sete, bør de være så skånsomme de fysisk kan.

PS. Hvor i billettkjøpsdokumentasjonen er dine "rettigheter" til seteryggen eller andre "regler" du snakker om, oppgitt?"

Dette gjorde tydeligvis Chad Rogers enda sintere, og han skrev noen giftige innlegg, blant annet et om at Bowser ikke var invitert til å kommentere i tråden. Bowser svarte :

"Manerer er forskjellig fra rettigheter. Jeg ser imidlertid at arrogansen fortsatt er utbredt. Ha en god dag."

Historien fortsatte med at Rogers slettet Bowsers kommentarer og deretter lot som om han ikke visste hvem det var da noen nevnte Bowser. Internett glemmer imidlertid aldri, og du kan se det hele på Reddit - mens vi nå har lært at toppledere like gjerne kan være nettroll, og at kommentarfeltene deres er de samme som våre (og gullstjerne til Bowser for profesjonell oppførsel).