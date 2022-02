Nintendo skal avsløre mange nyheter i Direct-sending i morgen

HQ

Nintendo har gitt oss en Direct-sending hver februar de siste årene, så det var ikke overraskende da det begynte å gå rykter om tradisjonen ville følges i år. Særlig siden selveste Charles Martinet, Mario sin stemme når Chris Pratt ikke har ansvaret på film, likte en Twitter-melding som hevdet vi ville få nyheter den 16. februar. Det viser seg uansett at han bommet litt.

Nå kan det japanske selskapet avsløre at en ny Nintendo Direct-sending vil starte klokken 23 i morgen. Denne vil vare i omtrent 40 minutter, og skal fokusere på hva som kommer til Nintendo Switch denne første halvdelen av 2022. Kan dette da bety at tiden er inne for avdukingen av Mario Kart 9, flere The Legend of Zelda-remaker eller andre store nyheter? Vi får se i morgen.