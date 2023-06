Nintendo skaper tidsparadoks ved å avsløre Bowsers alder

HQ

Nintendo bekrefter ofte ting om figurene sine utenfor spill, men da handler det ofte om hva de liker å gjøre, spise og slik. The Legend of Zelda-tidslinjen er en av grunnene til at selskapet sjelden avslører mer betydningsfulle detaljer som alder og slik, for sånt kan raskt skape rot. Her kommer et nytt eksempel på det.

Det japanske selskapet har nemlig publisert en instruksjonsvideo som viser hvordan man lager en Nintendo Account, og i stedet for å vise eksempler med tilfeldige navn bruker de Bowser. Problemet er bare at videoen hevder Bowser er 34 år og Bowser Jr. er 13 år siden de er født henholdsvis 5. februar 1989 og 3. mars 2010. Litt merkelig siden Bowser allerede dukket opp i Super Mario Bros. i 1985 og junior skapte trøbbel i Super Mario Sunshine i 2002.

Nå skal det jo sies at videoen kanskje er laget av Bowser selv som ønsker å spre falsk informasjon eller noe, men siden undertegnede er glad i Metal Gear Solid 3: Snake Eater kaller jeg det heller et tidsparadoks.