Nintendo slutter å selge produkter i Russland

HQ

Selskap etter selskap har bestemt seg for å boikotte Russland etter den hensynsløse aggresjonen mot Ukraina. Dette gjelder alle typer bransjer, inklusiv teknologi og dataspill. Flere utviklere og utgivere har allerede brutt båndet med Russland, deriblant Activision Blizzard, Apple, CD Projekt Red, EA, Microsoft og nylig også Sony.

Nå har enda en kjempe bestemt seg for å slutte å selge konsoller og spill i Russland, nemlig Nintendo. Nintendo har dog ikke uttalt seg like tydelig mot Putin som de andre og sier til Eurogamer i en offisiell uttalelse:

"We have decided to suspend shipping all Nintendo products to Russia for the foreseeable future.This is due to considerable volatility surrounding the logistics of shipping and distributing physical goods."

eShopen er og stengt i Russland, men Nintendo velger også her å ikke være så direkte og hevder ganske enkelt at eShop er "currently under maintenance following the suspension of transactions in Russian rubles by the payment provider".